華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
更新時間：09:25 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-09 HKT
香港仔華富邨謀殺案內情曝光，消息稱，姓馮（53歲）女死者是華富邨街坊，她與姓田（50歲）女街坊互不相識，爭執的導火線是在香港仔中心等待小巴排隊期間，不小心踩到對方的腳，因而結下仇怨，田婦搭小巴期間越想越不忿氣，準備下車時報復，繼而大打出手，由小巴車廂打到落街外，田婦一度掐住馮婦的頸部數分鐘，直至失去知覺。
據了解，馮婦患有思覺失調，需要定期覆診。事發於前（7日）晚上10時左右，她與田婦在香港仔中心等候乘搭小巴63A前往華富邨，其間馮婦意外踩中田婦的腳，雙方發生爭執。
馮婦怒不可遏，故意再踢田婦的腳，田婦一度忍讓，當小巴到達華富邨華翠樓外，田婦心有不甘，在下車的時候欲踢馮婦報復，怎料馮婦還以顏色，將田婦拉落車，互毆期間，田婦反攻將對方壓到在地上，跪在馮婦的腹部，猛力掐住馮的頸部約幾分鐘，直至失去意識，途人見狀報警。
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救護員到場後，馮婦緊送瑪麗醫院，晚上11時22分宣告不治。警方到場後將田婦拘捕，她承認與死者曾經打交。案件列作謀殺案，交由西區警區重案組第二隊跟進。
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