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香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺

突發
更新時間：23:28 2026-07-08 HKT
發佈時間：23:28 2026-07-08 HKT

香港仔華富邨發生謀殺案。昨日（7日）晚上10時許，警方接獲途人報案，指兩名女子於華富邨華翠樓對開小巴站發生爭執，其間雙方用手施襲。警員到場調查後，發現一名姓馮（53歲）女子頭部受傷流血，倒臥地上，昏迷不醒，隨即由救護車送往瑪麗醫院搶救，延至晚上11時22分不治。西區警區重案組接手調查，並於今日（8日）將案件由「公衆地方打架」改列「謀殺」處理，暫時未有人被捕。

周三凌晨最新消息，警方在香港仔已拘捕一名姓田（50歲）女子，涉嫌「謀殺」，現被扣查。據了解，兩人互不認識。

兩名女子於華富邨華翠樓對開小巴站發生爭執，其中一名女子頭部受傷，送院後不治。黎志偉攝
兩名女子於華富邨華翠樓對開小巴站發生爭執，其中一名女子頭部受傷，送院後不治。黎志偉攝
警方在香港仔已拘捕一名姓田（50歲）女子，涉嫌「謀殺」，現被扣查。黎志偉攝
警方在香港仔已拘捕一名姓田（50歲）女子，涉嫌「謀殺」，現被扣查。黎志偉攝
人員經調查後，同日在香港仔拘捕該名50歲女子涉嫌謀殺，她現正被扣留調查。黎志偉攝
人員經調查後，同日在香港仔拘捕該名50歲女子涉嫌謀殺，她現正被扣留調查。黎志偉攝
兩名女子於華富邨華翠樓對開小巴站發生爭執，其中一名女子頭部受傷，送院後不治。黎志偉攝
兩名女子於華富邨華翠樓對開小巴站發生爭執，其中一名女子頭部受傷，送院後不治。黎志偉攝

警方表示，香港仔7月7日發生的一宗公眾地方打鬥案改列為謀殺案。警方指，7日晚上10時31分接獲報案，指兩名女子在華富（二）邨華翠樓對開一小巴站打架。人員趕赴現場，發現一名53歲女子倒臥地上。她頭部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理，於同日晚上11時22分被證實死亡。

初步調查顯示，死者曾與一名50歲女子爭執及互相推撞，其間死者懷疑被推倒地上。人員經調查後，同日在香港仔拘捕該名50歲女子涉嫌謀殺，她現正被扣留調查。警方稍後將安排驗屍以確定死者死因。

西區警區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660　6659與調查人員聯絡。

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