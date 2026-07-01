爆旋陀螺│發燒友排隊17小時終購心頭好 坦言大會安排差 「冇做好排隊措施」

今早（7月1日）灣仔合和商場有玩具代理商舉辦期間限定店，在會場限定發售多款香港首次發售的限定版爆旋陀螺，吸入約500人一早在會場外排隊。至早上11時正式開售，大批陀螺「發燒友」蜂湧進入場內，當中部分陀螺款式瞬間售罄。有陀螺迷購得心頭好後笑逐顏開，展示手中的限量陀螺，滿載而歸。

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大會於早上11時開賣，人龍急不及待入場。現場所見秩序良好，不少發燒友均買得心頭好。其中排隊17小時的黃同學，對買到新款爆旋陀螺難掩興奮，他說玩了爆旋陀螺約一年多，已非首次參與同類活動，更坦言每次出新陀螺都會買，「因為同學有玩，出面朋友有玩，一堆一齊玩好啲。」他自言沒參加比賽，因為「唔夠人打」。

黃同學坦言今次活動安排不善，「安排有啲差，官方隊唔承認，唔俾排，但大會又冇安排，要我哋排隊嘅人自己溝通，才肯做返措施。聽講昨日衝突係有啲人喺條龍入面 ，但又俾人踢出嚟。 」