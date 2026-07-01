灣仔500人排隊搶購爆旋陀螺 14歲發燒友：有幾多買幾多 前一晚提早「截龍」惹議

近月本港掀起爆旋陀螺熱潮，有代理商今日（7月1日）起一連多日在灣仔一商場舉辦期間限定店，透過會場限定發售香港首次出售的陀螺。大會原定於今早派發250個籌開售，昨晚（6月30日）10時30分開放排隊區，惟有買家提早於昨午已到場排隊。由於人數眾多，至昨晚8時許大會突然宣布提早「截龍」，做法惹議，大批在場人士不滿鼓譟，包圍工作人員理論，更驚動警方到場處理。

今早10時許開售前所見，會場門外約有500人排隊，但氣氛趨平靜。排頭5位的14歲少年H先生不諱言，他於昨午3時許已到場，排隊超過18小時，但感覺「唔辛苦」，希望購得限量版陀螺，「有幾多買幾多」。他又直言購買陀螺是「自己玩」，「啲friend玩（自己）就玩啦」，並非用作炒賣。

是次活動由代理商萬信有限公司舉行。前日（6月29日）該公司在Facebook專頁公布「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，於灣仔合和商場期間限定店的現場排隊及派籌安排，指籌號只會於當天早上發放，7月1日將會發放250個籌號，7月2及3日將發放200籌號，7月4至19日的安排將於專頁日後公佈。

大會指定合和商場4樓排隊區，排隊區開放時間為每晚10時30分，並表明嚴禁過早排隊及滋擾，商場保安有權勸喻離開。不過，昨日傍晚6時已有市民到場並成功排隊，結果大會於晚上8點許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時「截龍」。

在場一度惹起鼓譟，有排隊人士包圍職員理論。事件亦引起網上熱議，不少網民留言批評代理商的做法：「咁樣咪變咗跟規矩嘅人反而排唔到，唔跟規矩嘅全部排得到？係咪應該取消排隊？」、「聽晒你講10點半先過去排 而家9點就同我講話截左龍？」、「我地守你地規矩2230先開始，你就接受嗰班1800嘅人自己亂開條人龍？咁你定嘅規矩有咩用？」。

事件驚動警員到場，最後才告平息，至深夜商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。警方稱，30日晚上9時07分，一名年約10多歲男童，在灣仔合和商場一玩具店排隊購買陀螺，其間有約4至5人插隊，男童因擔心於是報警求助。警員到場調查，發現秩序良好，列作「雜項」案件。