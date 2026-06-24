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素海霖任外圍賭網代言人 涉事網站移除全部影片及宣傳相片

突發
更新時間：21:40 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:38 2026-06-24 HKT

有在境外註冊的外圍賭博網站，聘請港產AV女優素海霖（繪麗奈，Erena）任代言人，更出動千萬名車，以MV手法拍攝香車美人宣傳外圍網站，4日前更將影片放上YouTube播放。《星島申訴王》報道後，相關影片今日(24日)晚上已下架，而涉事外圍網站也移除了素海霖代言的所有宣傳相片。素海霖昨晚主動聯絡記者，指自己希望就事件發表聲明，但其後又改口稱暫不作回應。

素海霖任賭博網特邀女神

記者昨日(23日)登入該賭博網站，首頁已經出現素海霖的大頭照宣傳橫額，更介紹素海霖是2026至2027年網站特邀女神。這個外圍網站除了主力提供體育博彩外，亦有其他網上賭場，老虎機，電子競技等等各類形式賭博。至於慣常吸引賭客的手法亦大同小異，包括開戶送錢，充值加乘，回佣，包賠單等等，務求以各種形式優惠，吸引賭客進場。

據了解，該賭博網站聲稱在馬來西亞合法註冊。警方發言人回覆，根據《賭博條例》（第148章），除由獲授權營辦者舉辦的受規管賽⾺及彩票、在持牌場所內進⾏的賭博活動（如麻將館），以及法律豁免的其他活動外，所有形式的賭博均屬違法。這包括透過任何途徑（包括網上平台）進行的投注及收受賭注。該條例亦適用於身處香港境內的人士所下的賭注，不論有關平台的伺服器設於本地還是境外。⼀經定罪，投注相關罪⾏的最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬港元；而涉及收受賭注或組織非法賭博的罪行，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬港元。

至於社交媒體出現的非法賭博宣傳廣告，警方亦會要求相關服務供應商將訊息移除。

相關新聞︰ 外圍博彩網趁世界盃肆虐 邀AV女優素海霖代言 7名KOL助賭網宣傳曾被捕

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