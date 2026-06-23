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星島申訴王│外圍博彩網趁世界盃肆虐 邀AV女優素海霖代言 7名KOL助賭網宣傳曾被捕

申訴熱話
更新時間：23:32 2026-06-23 HKT
發佈時間：23:32 2026-06-23 HKT

2026世界盃分組賽正如火如荼進行，警方一直展開跨部門行動全方位打擊外圍賭博集團。《星島申訴王》記者發現，有在境外註冊的外圍賭博網站，聘請港產AV女優素海霖（繪麗奈，Erena）任代言人，更出動千萬名車，以MV手法拍攝香車美人宣傳外圍網站，4日前更將影片放上YouTube播放 。

記者登入該外圍網站，首頁已經出現素海霖的大頭照宣傳橫額，更介紹素海霖是2026至2027年網站特邀女神。這個外圍網站除了主力提供體育博彩外，亦有其他網上賭場，老虎機，電子競技等等各類形式賭博。

至於慣常吸引賭客的手法亦大同小異，包括開戶送錢，充值加乘，回佣，包賠單等等，務求以各種形式優惠，吸引賭客進場。據了解，該賭博網站在馬來西亞合法註冊，但在香港則屬非法。對於素海霖為外圍賭博網站進行宣傳，會否觸犯法例？《星島申訴王》正就事件向警方查詢。

事實上，世界盃開鑼後，警方就以行動代號「北嶺暨藍月」出動600名警力， 搜查港九新界多處地方，搗破多個外圍賭博集團及場所，行動中拘捕150人，包括外圍賭博網站骨幹成員。

港產AV女優素海霖為該外圍賭博網站代言人。短片截圖
港產AV女優素海霖為該外圍賭博網站代言人。短片截圖

在上一屆2022年世界盃期間，當時亦有外圍賭博網站高調聘請「藝人」及「KOL」作為代言人宣傳，當時警方以她們利用網上號召力發佈訊息，推銷網上賭場，吸引人投注賭波，以「涉嫌推廣或便利收受賭注」罪名拘捕7名女子，當中包括藝人貝依霖。

部分賭博網站自稱在海外合法註冊，有組織罪案及三合會調查科早前在記者會強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。

至於社交媒體出現的非法賭博宣傳廣告，警方亦會要求相關服務供應商將訊息移除。

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