葵涌外賣員捱巴士撞 連單車捲車底重創昏迷 60歲車長涉危駕被捕

葵涌一輛235M九巴，今（1日）午約2時50分沿童子街行駛，其間右轉入石蔭路的北葵涌公共圖書館對開時，一名60歲男子踏單車駛過，巴士收掣不及將他撞倒。單車男連人帶單車捲落車底，頭部重創昏迷。消防接報趕至將單車男救出，並急送至仁濟醫院搶救，其後單車男被轉送瑪嘉烈醫院繼續留醫。

警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害，拘捕60歲巴士男車長。九巴回覆查詢時表示，已派員到醫院慰問，會配合警方調查。

據了解，事主為外賣員，石蔭東邨街坊，踏單車駛至上址時，疑失控衝向巴士肇禍，拖行約10米，身上多處皮開肉綻。網上流傳事發一刻圖片，可見事主下半身被巴士車頭車輪壓住，地上一條明顯煞車痕，以及一對波鞋散落路中。

另外現場所見，巴士右邊車頭擋風玻璃爆裂，相信巴士右車頭將事主撞倒捲落車底。現場遺下大灘血漬，事主的帽及波鞋散落一地。

警方表示，今日下午2時50分左右，據報一部九巴沿童子街右轉入石蔭路時，懷疑撞倒正騎單車的60歲姓孫男子，單車被困車底。人員接報到場，消防將單車男救出。單車男身體多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院，其後轉送瑪嘉烈醫院治理。警方經初步調查，姓陳60歲巴士男車長酒精測試為零度，涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

九巴回覆查詢時表示，今日下午約2時45分，九巴一輛往安蔭邨的路線235M巴士，駛至童子街右轉入石蔭路時，與一輛落斜往梨木道的單車發生事故，其後救護員到場將踏單車的男子送院。九巴已派員到醫院慰問，會配合警方調查。