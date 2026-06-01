Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子Carousell買張天賦演唱會門票失四萬元　上周錄70宗購票騙案

突發
更新時間：12:55 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:55 2026-06-01 HKT

人氣偶像張天賦（MC）將於下月7至11日，在紅磡香港體育館舉行《E=MC²》演唱會，反應熱烈，一票難求。警方在Facebook專頁「守網者」透露，上周接獲近70宗關於演唱會網購騙案，總損失超過130萬港元。

其中一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會門票，騙徒以不同藉口誘導他過數，事主共轉賬超過4.7萬港元予對方，其後始知受騙。警方提醒，市民請勿隨便點擊任何外部連結，並輸入個人資料，以及須當面交收，當場核實門票真偽。

日前有一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會飛，並向賣家轉賬超過4.7萬港元，其後方知受騙。（「守網者」Facebook圖片）
日前有一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會飛，並向賣家轉賬超過4.7萬港元，其後方知受騙。（「守網者」Facebook圖片）

騙徒三大手法

1. 假付款連結：若市民在社交平台或二手買賣平台買飛，要留意騙徒會假冒賣家發送私訊，隨後傳送一個假冒平台、頁面彷真度高的釣魚連結，以不同藉口誘導買家輸入個人網上銀行密碼或信用卡資料。

2. 付訂金後對方失聯：騙徒又會假冒賣家，要求買家轉賬訂金或全數，收款後便立即封鎖買家及消失。

3. 假實體門票：騙徒會製作假實體演唱會門票或偽造是內部認購，以確認成功購票的截圖取得買家信任，從而騙取金錢。

警方呼籲，官方平台絕對不會隨便經外部連結索取買家的銀行密碼、信用卡CVV或驗證碼，市民請勿隨便點擊任何外部連結。買家亦應堅持當面交收，即場當場核實門票真偽，例如水印、紙質等，並確認門票來源。

市民可善用防騙視伏App，在入數或交收前，將對方電話、銀行戶口、FPS ID 在App內輸入，以查證是否有風險。

 

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
20小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
5小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
10小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
4小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
2小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
3小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事，包括揭幕戰及終極決賽。
世界盃2026｜Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事 包括揭幕戰及終極決賽(附免費直播表)
足球世界
2小時前