男子Carousell買張天賦演唱會門票失四萬元 上周錄70宗購票騙案
更新時間：12:55 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:55 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:55 2026-06-01 HKT
人氣偶像張天賦（MC）將於下月7至11日，在紅磡香港體育館舉行《E=MC²》演唱會，反應熱烈，一票難求。警方在Facebook專頁「守網者」透露，上周接獲近70宗關於演唱會網購騙案，總損失超過130萬港元。
其中一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會門票，騙徒以不同藉口誘導他過數，事主共轉賬超過4.7萬港元予對方，其後始知受騙。警方提醒，市民請勿隨便點擊任何外部連結，並輸入個人資料，以及須當面交收，當場核實門票真偽。
騙徒三大手法
1. 假付款連結：若市民在社交平台或二手買賣平台買飛，要留意騙徒會假冒賣家發送私訊，隨後傳送一個假冒平台、頁面彷真度高的釣魚連結，以不同藉口誘導買家輸入個人網上銀行密碼或信用卡資料。
2. 付訂金後對方失聯：騙徒又會假冒賣家，要求買家轉賬訂金或全數，收款後便立即封鎖買家及消失。
3. 假實體門票：騙徒會製作假實體演唱會門票或偽造是內部認購，以確認成功購票的截圖取得買家信任，從而騙取金錢。
警方呼籲，官方平台絕對不會隨便經外部連結索取買家的銀行密碼、信用卡CVV或驗證碼，市民請勿隨便點擊任何外部連結。買家亦應堅持當面交收，即場當場核實門票真偽，例如水印、紙質等，並確認門票來源。
市民可善用防騙視伏App，在入數或交收前，將對方電話、銀行戶口、FPS ID 在App內輸入，以查證是否有風險。
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