有片｜將軍澳私家車疑失控 掃跌10水馬直衝入地盤

周日（5月31日）下午2時許，一輛白色Tesla私家車在將軍澳影業路與集福路交界行駛期間，在轉彎時懷疑失控，先是如「保齡球」般猛烈撞倒路邊水馬，其後勢頭未止，直接撞入附近一個地盤之內。

昨日一輛私家車在將軍澳影業路與集福路交界行駛期間，在轉彎時懷疑失控。fb@車cam L（香港群組）（下同）

先是如「保齡球」般猛烈撞倒路邊水馬。

意外發生後，有目擊網民將現場畫面上傳至社交平台，引來大批網民熱烈討論，有人更謔稱私家車是否「開了自『洞』駕駛」。

從影片可見，該白色Tesla私家車沿影業路北行，期間欲右轉入集福路，雖然車速不快，卻轉彎失敗，並撞向路邊的地盤水馬圍欄，最後停在地盤內，疑卡在一個地洞上。

警方表示，5月31日下午2時47分，警方接獲報案，指一輛私家車在將軍澳影業路與集福路交界處撞倒約10個水馬，該處為一個地盤。車上男司機66歲（姓Wong），事故後並無受傷，案件列作「交通意外無人受傷」處理。