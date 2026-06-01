石硤尾七人車撼安全島撞冧交通燈  51歲司機嘴流血被困

周日（31日）下午5時14分，一輛白色七人車沿深水埗南昌街向北行駛，當途至窩仔街交界的十字路口、即近石硤尾邨服務設施大樓對開時突然失控，猛烈撼向路中的安全島行人等候處，更當場撞毀一支交通燈。

由於撞擊力巨大，該支交通燈柱應聲被撞至塌倒，橫臥在行人等候處上；碎裂的燈罩、外殼及電子零件四散路面，一片狼藉。幸事發時安全島上並無途人正在等候過馬路，事故未有波及路人。

意外後，涉事的白色七人車車頭嚴重扭曲損毀，內部零件及泵把外露。姓陳（51歲）的男司機受傷，嘴部不斷流血，且因車頭變形而一度未能打開車門，被困於車廂之內。

大批消防員接報後火速趕抵現場施援，利用工具設法協助事主離開車廂並將他救出。男司機獲救時仍然清醒，隨即由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。警方隨後封鎖部分行車線，現正對這宗車禍的確實起因展開調查。