車Cam｜馬鞍山SUV特技式剷壆起飛 攔腰撞開七人車再爬頭 網民：錢家班都認輸

馬鞍山天宇海對開，周六（5月30日）下午2時許，一部SUV沿西沙路往烏溪沙方向行駛，至恆輝街迴旋處時，意外與一部七人車相撞，並撞毀一個黃色道路標記。所幸事件中SUV的58歲男司機及七人車的50歲男司機均沒受傷，意外原因仍在調查。

網上周日（5月31日）流傳事發短片，可見當時七人車及SUV分別沿西沙路左二線及左一線行駛，至迴旋處時，位於後方的SUV駛入支路，然而卻沒有扭軚轉彎，反而徑直衝向路中心石壆。

SUV首先撞倒黃色道路標記，然後剷上路中石壆，整車起飛後，攔腰撞向前方七人車車門。七人車無辜被撞隨即煞停，而SUV則爬頭越過七人車，駛出一段距離後才停在路邊。

片段流傳後引起網民熱議，紛紛笑言「睇得出你好趕時間」、「嘩！錢家班都認輸」、「好有警察故事feel」、「麥林旋風」、「拍戲未必做到咁好效果」；亦有人斥責SUV司機，批評「真唔明啲人，寧願炒車都唔行錯路」、「呢啲大哥害死人，如果在鬧市衝上行人路，又唔知撞死幾多人，應該罰一世停牌」。