新清水灣大坳門路私家車失控自炒撞山坡 司機一度昏迷 友人同受傷送院

將軍澳新清水灣發生交通意外。今日（31日）凌晨3時許，一輛私家車沿大坳門路上斜駛往九龍方向時，懷疑失控越過對面行車線撞向山坡，其後反彈返回原有行車線，車上兩名男子受傷。

同行人士見狀立即報警求助。救援人員接報到場後，發現男司機一度陷入昏迷，男乘客則手腳擦傷，兩人經現場治理後送往伊利沙伯醫院接受治療，其後司機已回復清醒。

32歲姓陳司機，盆骨骨折，頸部痛，面部及口部擦傷，而33歲姓張男乘客，則頭部及四肢擦傷。

據了解，陳於凌晨約3時，駕駛黃色私家車載同張「遊車河」，同行還有數部車輛，私家車沿著大坳門路往清水灣二灘方向行駛時，突然失控撞向對面行車線之山坡再反彈回原線停下，車上兩人同告受傷，同行其他車輛見狀報警求助。其後兩人由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理，經初步檢查顯示司機無飲過酒，案件仍在調查當中，意外原因有待警方進一步調查。現場所見，涉事私家車車頭嚴重損毀，橫亘路面，大量汽車零件散落一地，路面亦遺下長長油迹。