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元朗婦遭刀賊掠去逾百元現金 糾纏間被割傷雙手 現場遺30米血路

突發
更新時間：08:11 2026-05-30 HKT
發佈時間：02:22 2026-05-30 HKT

元朗街頭驚現刀賊。周五（29日）晚上11時12分，一名55歲姓李女子返家途中，行至媽廟路17號水邊圍邨邨口、近光明學校對開時，突然遭到一名持𠝹刀中年賊截劫。

負傷奔百米青山公路求救 現場遺血路

女事主驚魂甫定下奮起反抗，與賊人發生糾纏。過程中，女事主雙手被割傷，當場鮮血直流。刀賊最終強行掠走女事主身上逾百元港元現金及一部手提電話，他逃跑時手機跌落地上未有拾回，往未知方向逃去無蹤。

女事主遇劫受傷後，強忍劇痛，一邊流血一邊慌忙跑出附近的青山公路-屏山段求助。救護員接報趕至，發現女事主雖雙手受傷、驚魂未定，但幸而保持清醒，隨即將她送往屯門醫院接受治理。

案發後大批警員趕抵現場，並立刻圍封水邊圍邨邨口及附近路段展開調查。就現場所見，光明學校對開地面遺下一灘血漬，沿路延伸長達30米的「血路」，估計是女事主負傷邊逃跑求救時留下。

警方目前將案件列作「行劫」處理，正全力追緝該名年約50歲、身高約1.6米、案發時戴眼鏡及孭背囊的獨行賊歸案。

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