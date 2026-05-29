金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕

前日（27日）一部37A線城巴的上層座位罅隙發現一把鎅刀，鎅刀的刀片已被推出豎在座位上，被乘客發現報警求助，事件中幸未有人因此受傷。警方接報後翻查閉路電視，鎖定一名少年乘客，他在車上與同學發生爭執，一度亮出鎅刀指向同學，隨後將鎅刀插在座位隙罅便離開。警方經調查後，昨拘捕該名14歲少年，涉嫌「管有攻擊性武器」及「企圖傷人」。

灣仔警區重案組第一隊案件主管李昕翰督察講述案情時表示，5月27日下午時分，一名男乘客報案，指其坐的巴士座位右邊罅隙發現一把鎅刀，而當時鎅刀的刀片已被推出。報案人幸及時發現，身體没有受到傷害。人員接報到場，於巴士上檢獲一把全長約13厘米的鎅刀，該鎅刀約有1厘米長的刀片被推出。

灣仔警區重案組接手調查後，隨即翻查案發巴士內的閉路電視片段。成功鎖定疑犯為一名少年，懷疑與案件有關。經進一步翻查閉路電視，發現少年在港島南區上車之後，一直坐在巴士上層後排位置，乘坐巴士途中，少年因瑣碎事與同學爭吵，因而取出鎅刀指向同學，其後少年於灣仔區落車後，報案人上車坐在同一位置，並發現一把銀色鎅刀。期間並沒有其他人接近該座位。

灣仔警區重案組第一隊經深入調查，昨(28日)下午於香港仔區，以管有攻擊性武器及企圖傷人罪，拘捕一名懷疑與案有關的14歲少年，昨晚已獲准保釋至6月下旬。該少年犯案動機仍在調查中。初步調查顯示，案件為個別單一事件，亦無涉及其他團伙組織。

警方呼籲任何人，作為公共交通工具使用者，都應該尊重其他使用者的權利。若有關行為對其他人做成實際身體傷害，情況可以非常嚴重，亦干犯香港法例212章侵害人身罪條例第19條傷人罪，最高可以被判監禁三年。

翻查資料， 上周六（5月23日）晚上8時許，一名43歲姓劉女子於中環花園道登上一輛15C單層城巴前往中環碼頭，當時她坐在最後排右邊靠窗的位置，其間發現其後腰感到刺痛，於是轉身查看，赫見一支5厘米長的縫紉針，乘客事後獲送院治理。

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