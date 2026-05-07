珍惜生命｜大圍美松苑29歲男子燒炭 昏迷送院亡

周三（6日）晚上7時56分，警方接獲一名女子報案，指懷疑其29歲姓葉兒子在美田路29號一單位內燒炭自殺。救援人員接報到場，發現男事主倒臥於睡房內昏迷不醒，旁邊有一盤燒過的炭。事主隨即被送往威爾斯親王醫院搶救，惟其後證實不治。

警方經初步調查，案件列作「自殺」處理，現場未有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service