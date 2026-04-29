宏福苑執拾｜第三輪居民返單位 宏泰閣涉死亡戶派心理學家支援 政府5.4後盡快公布再上樓安排

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾，今日（29日）是第三輪安排的第一日，開放予居民上樓的是宏泰閣5個樓層及宏建閣10個樓層。政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟，早上視察情況。

卓永興表示，今日是政府安排七幢樓宇居民上樓執拾的第10日，由即日起至5月1日宏泰閣和宏建閣居民分批上樓。他指出，由於宏泰閣與宏昌閣同樣是焚毀情況嚴重，故上樓安排相若，居民需要特別支援。居民會由警員陪同上落樓，凡涉及死亡個案的單位，每戶會獲安排由社會福利署一名社工及一名臨床心理學家陪同上樓，如個別住戶有需要，社署會增派社工及臨床心理學家增援。

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卓永興續指出，過去9日，完成上樓執拾的宏新閣、宏昌閣、宏仁閣和宏道閣4幢大廈的居民有951戶，共3,464人。其中401戶、共894人上落大廈不只一次，其間秩序良好，運作大致暢順。綜合詢問處共收到75宗求警協助個案，15宗上樓期間身體不適個案，以及7宗需尋求心理輔導的個案。

對於過往接觸居民期間，有不少住戶表達希望再次上樓的意願，卓永興表示，今次七幢大廈的居民上樓安排為期至5月4日，而未受大火波及的宏志閣，居民將於5月13至17日分批上樓。政府會於5月4日之後，盡快公布居民再次上樓的安排及時間表。

此外，昨日有宏昌閣居民返回單位後，發現單位淪為「垃圾屋」，堆積大批不屬於自己的「外來物」，卓永興回應稱，當局共收到數個同類個案，會協助清理並聯絡相關住戶再次上樓，不希望有關住戶因雜物堆積而減少了執拾的時間。

今日早上，居於宏建閣40多年的低層戶林先生一行4人上樓執拾。他指單位損毀並不嚴重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

宏福苑居民自本月20日起分批上樓執拾，政府每日出動過千名來自不同部門的人員，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員支援居民。在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援上樓安排。