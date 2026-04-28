宏福苑執拾｜第9日130戶上樓 警方再籲市民切勿放飛無人機

今日（4月28日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第9日。大埔警區今日在社交平台提醒市民，居民分批上樓期間，人流及現場情況較為複雜，除宏福苑目前屬限制飛行區外，行動期間更絕對不宜進行任何未經授權的無人機飛行活動。警方又呼籲市民切勿以身試法，指出如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

至於今日上樓情況，政府表示，今日開放的是宏昌閣高層的5個樓層及宏道閣高層的10個樓層，有130戶共498人上樓，其間秩序良好，運作大致暢順。

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警今接7宗疑財物遺失 1宗尋回2宗待查4宗無搜掠痕跡

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物 。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時33分鐘，最短的是29分鐘，最長的是3小時43分鐘，約65%的居民逗留時間少於三小時，約25%的居民逗留時間少於兩小時，約2%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有54戶106人上落大廈不止一次，其中：43戶87人多走一次；9戶17人多走兩次；以及2戶2人多走三次。

政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。