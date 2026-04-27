網上性誘識兒童發展情侶影私密照 年紀最細僅9歲 警籲家長留意避陷阱

警方發現性侵犯案者多透過社交平台、網上遊戲等方式認識受害兒童，誘騙她們發展情侶關係，進行性行為時拍下過程，以發送她們的私密照勒索金錢，直至受害人不夠錢向家人求助，才揭發事件。警方呼籲家長要多留意子女行為，防止他們成為性侵的對象。

刑事支援科署理警司譚亦媛表示，2025年警方錄得62宗兒童色情物品相關的案件，較2024年的80宗，下跌18宗。當中超過6成即38宗與網上活動有關，犯案者透過社交平台、交友程式或網上遊戲等，從線上認識受害兒童，雖然案件數字較2024年減少，但佔整體案件比例，則由2024年微升2.5%至61.3%，反映網上性誘識兒童仍存在高風險。

網上相關案件受害人主要為女性，超過7成年齡介乎12至15歲，年紀最細僅得9歲。在案件分類上，約兩成七案件即17宗涉及利用或促致兒童製作色情物品，當中超過7成半即13宗案件，犯案者首先線上接觸受害兒童，利用兒童未成熟心智，與她們發展網上情侶關係，從而誘使她們提供私密影像。

警方留意到大部分受害兒童，發送自己私密照片予陌生人後，其實未必即時意識到事件的嚴重性，她們以為無發送到顯示自己樣貌的照片，或用閱後即焚的功能，就不會有問題，但事實上不法之徒在初期溝通時，就已經掌握受害人的背景資料，甚至用其他方法截取她們的私密影像，而一旦取得受害人的裸露影像，不法之徒不會就此收手，他們會繼續勒索受害人，進行進一步的性侵犯，或向受害人索取金錢。

在製作色情物品方面，同樣有17宗，部分犯案者透過網上社交活動認識受害人，進一步約她們見面，並性侵受害人，而期間會將過程錄影下來。例如其中一宗案件，一名13歲女童，透過線上遊戲認識一名男網友，其後發展情侶，亦多次發生性行為，過程被男方錄影。兩人分手後，男方不斷用發佈女童私密影像，以要脅該名女童繼續與他發生性行為，更不斷向女童勒索金錢。其後該名女童不夠錢，而要向家人求助，才揭發案件。警方隨即拘捕該名男子。

至於發佈兒童色情物品有15宗案件，部分案件被捕人在社交平台見到一些認識或其他兒童私密照片，不但沒有第一時間舉報，反而「貪得意」將照片轉發及分享，該等行為除觸犯發佈兒童色情物品罪外，更對受害兒童造成二次傷害，令她們承受嚴重心理影響，後果極之嚴重。

管有兒童色情物品有13宗，其中11宗都與網上活動有關，大部分管有案件均由警方採取情報主導的執法行動而揭發的，其實家長在保護子女免受網絡風險上扮演非常重要的角色，建立互信親子關係，為子女開設有家長監護基制的青少年社交帳號，甚或與年幼子女共用社交帳戶，都可預防及應對該等風險。

其中一宗案件是家長與其年幼女兒共用一個社交帳戶，突然一名陌生網友要求女兒提供私密照片，雖然當時家長正在上班，但由於共用帳戶，家長即時收到通知，及時制止女兒發送私密照予對方。

另一宗案件則有不法之徒向一名13歲男童，發送男性私處照片，再向男童索取其本人的私密照，幸好其家長平日教導其子女好好保護自己身體，所以男童即時拒絕，並向家長報告，成功阻止事件發生，所以家長是保護子女的第一道防線，教導子女要好好保護自己身體，勿輕易相信陌生人，切勿在鏡頭前裸露自己或透露自己及家人的個人資料，更要令子女明白身體好珍貴，不是用作交換情感或任何事。