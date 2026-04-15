沙田男子墮城門河 獲救送院
更新時間：12:12 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:12 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:12 2026-04-15 HKT
今日（15日）11時11分，警方接獲報案，指沙田城門河有一名男子漂浮。現場是大涌橋路55號對開河面，救援人員接報趕到，將事主救起送院救治。所見墮河男子年屆七旬，據了解事主疑因病厭世尋短，他獲送院後沒生命危險，警方正調查事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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