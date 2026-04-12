打劫東亞銀行｜51歲內地男被控兩罪 周一提堂

上周五（10日）東亞銀行灣仔分行遭獨行賊持械行劫，掠走3.5萬元，警方迅速在案發後一個半小時內拘捕疑犯。涉案的51歲姓崔男子，已被暫控一項「行劫」罪及一項「管有仿製槍械」罪，案件將於明日（13日）上午在東區裁判法院提堂。

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事發於上周五中午12時20分，警方接獲報案，指一名男子手持一支仿制槍械闖入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，指嚇職員聲稱打劫，之後拿出錘仔擊碎櫃位的膠片。職員大驚下交出3.5萬元現金，賊人得手後騎單車逃離現場，事件中無人受傷。警方其後翻查「銳眼」計劃下大量閉路電視片段和情報分析，在案發後一個半小時內，於環翠商場一餐廳外將賊人拘捕，檢獲氣槍及錘仔並起回贓款，亦在金鐘海富中心發現涉案單車。

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