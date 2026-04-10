打劫東亞銀行｜51歲男賊持行街紙 警檢氣槍錘仔起回所有贓款

東亞銀行灣仔分行今日（10日）遭獨行賊持械行劫，掠走3.5萬元，警方在案發後一個半小時內於柴灣環翠商場拘捕疑犯。灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達警司表示，被捕男子是一名51歲華人，持行街紙，報稱無業。警方檢獲氣槍及錘仔，並起回3.5萬元贓款，正調查其犯案動機及案發前是否有踩線。

警方指事件發生於中午12時20分，警方接獲報案，指一名男子手持一支仿制槍械闖入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，並指嚇職員聲稱打劫，之後拿出錘仔擊碎櫃位的膠片。職員大驚下交出3.5萬元現金，賊人得手後騎單車逃離現場，事件中無人受傷。警方其後翻查「銳眼」計劃下的大量閉路電視片段和情報分析，得知賊人踩單車至900米外的金鐘港鐵站，之後再轉港鐵往柴灣方向逃去。

灣仔警區刑事部聯同反恐特勤隊及港島衝鋒隊，立即前往柴灣進行大搜捕，並在案發後一個半小時內，於環翠商場一餐廳外將賊人拘捕。警方在賊人身上搜出贓款、一支氣槍及錘仔，相信與案有關，並在金鐘海富中心發現涉案單車。

被捕男子51歲，持行街紙，報稱無業，現正被扣留調查，警方相信他單獨犯案，未有其他人涉案，與銀行的職員並不認識，正調查賊人的犯案動機、犯案前是否有踩線及氣槍的來源。據了解，被捕男子為內地男，從2024年尾來港，未有在港工作，可操廣東話。

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警方指今次能夠迅速破案，成功的關鍵有賴警方的「銳眼」 計劃。警方致力打擊罪案，務求透過安裝閉路電視，提升預防及偵查罪案的能力，提升整體地區治安水平，亦致力推行數字化方案，以提高工作效率和服務水平。

天眼片段曝光：