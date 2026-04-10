打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲檯底

獨行賊持槍打劫灣仔東亞銀行驚險過程曝光！今（10日）日中午時份，蒙面賊持槍闖入銀行，指嚇女職員，女職員嚇得花容失色，蹲在櫃檯底，男職員舉起雙手走近，依指示點算現金交予賊人，整個過程約兩分鐘左右。

事發於中午12時19分，當時遇劫櫃檯沒有防彈玻璃，一名女客人帶同文件處理銀行事務，穿紅衣外套的女職員正提供服務，一切如常。未線，身穿黑色外套、戴鴨舌帽及口罩的男子闖進，拔出一枝疑似手搶，指嚇女職員，氣氛驟變，女客人大驚走避，女職員嚇得蹲低避開手槍。

賊人隨即遞上一張紙條，似是聲明打劫，並槍指大堂各人，像是命令別輕舉妄動，其後一名男職員走近，相對鎮定，依吩咐把3.6萬元現金放進膠袋內，然後交予對方，賊人得手後轉身逃去，片段結束。

相關新聞：打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕

相關新聞：獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕

中午12時許，灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行發生搶劫案；銀行職員報案，指一名男子持手槍物體闖入銀行聲稱打劫，職員大驚下交出3.6萬元現金，賊人得手後騎單車逃離現場，至900米外的金鐘地鐵站，棄車逃走，終在柴灣環翠商場落網。據悉，疑犯當時已在商場廁所換上白色短袖衫，企圖金蟬脫殼逃過警方追捕。