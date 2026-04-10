獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕

今日（10日）中午12時26分，灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行發生搶劫案；銀行職員報案，指一名男子持手槍物體闖入銀行聲稱打劫，職員大驚下交出一批現金，賊人得手後往分域街方向逃去；銀行經初步點算，損失約3.6萬元。

現場所見，大批警員及機動部隊穿上避彈衣，荷槍實彈，並封鎖現場進行圍捕，氣氛緊張。其間在遠東金融中心對開截查一名男子。現時大批藍帽子警員在現場對開花槽進行搜索。