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打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕

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更新時間：14:19 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:19 2026-04-10 HKT

東亞銀行灣仔分行，今（10日）中午12時許，遭一名獨行賊闖入打劫，劫走36000元現金。該名男賊身高5呎10吋，戴黑色cap帽、穿黑衫及戴口罩，手持錘仔及疑似槍械闖入，打破銀行櫃檯玻璃，指嚇職員並劫走現金。疑犯得手後，騎單車逃離現場。

警方到場翻查CCTV，發現疑犯由灣仔踩單車至900米外的金鐘地鐵站，其後疑犯棄單車逃走，警員在海富中心發現與案有關單車。經過一輪追捕，警方終在柴灣環翠商場截獲該疑犯。

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