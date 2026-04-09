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有片│太子大南街兩男打到瞓地 多人勸阻 網民: 個個都坐緊2蚊車 仲打乜鬼吖

突發
更新時間：16:35 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-09 HKT

今日有網民上載一條短片，一班上年紀男女聚集在太子大南街14號一間火鍋店對開街頭，其中兩男疑打架打到瞓地，其中一男及其身旁的女伴雙雙被推倒地上，旁邊圍住數名男女，場面混亂。其中一度倒的深灰衫男，首先起身，欲再有所行動，但被旁邊一對男女勸阻。

片長約兩分半鐘，片段開初兩名涉事男子均倒在地上，一人穿淺色衫，另一人穿深灰色衫。混亂間，淺衫男扯跌旁邊女伴；深灰衫男不久起來，並欲繼續進攻，但被一男一女推開，其中白衫男更「進取型」猛力推開深灰衫男，更一度推至挨在一部泊在路邊白色車的車身。而灰衫男情緒激動，不斷指手劃腳，又欲多番衝前， 企圖再攻擊。其間白色車的男司機返回取車，沒有理會他們爭執，若無其事駕車離開。

兩堆人分站街頭。fb 車cam L（香港群組）
兩堆人分站街頭。fb 車cam L（香港群組）
片段尾聲拍得只剩下一堆人。fb 車cam L（香港群組）
片段尾聲拍得只剩下一堆人。fb 車cam L（香港群組）

而倒地淺衫男和女伴，由數名男女協助扶起身來。兩男仍對峙及發出互罵聲，片段最後拍到數人仍站在街頭，但已不見淺衫男及女伴。

片段上載後，不少網民認為該批上年紀男女打鬥極無謂，有人估計是飲酒累事，亦有人揶揄「好心啦！個個都坐緊2蚊車㗎嘞！仲打乜鬼吖!」

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