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有片｜元朗公路「大霸王」切線撼中私家車 致兩男女受傷不顧逃去

突發
更新時間：02:34 2026-04-09 HKT
發佈時間：02:34 2026-04-09 HKT

元朗公路昨晚（7日）發生一宗令人憤怒的肇事逃逸意外。一輛七人車在快線撞擊一輛私家車後，再接連猛撞左右兩邊石壆，隨後不顧而去。被撞私家車上的一對男女受傷送院。事主今日公開車CAM片段，強烈呼籲目擊者提供線索，協助追緝該名失蹤司機。

七人車「打波子」橫跨三線撞壆　田螺車險及時收掣

根據事主公開的片段，事發於昨晚約10時32分。當時片主的私家車正沿元朗公路快線往洪水橋方向行駛。當駛至近丹桂村對開時，一輛豐田「大霸王」七人車從中線駛至，懷疑為了閃避前方另一輛切線車輛而突然向右猛扭軚，直接撞擊片主的私家車。

七人車在撞擊後並未停下，反而失控衝向右邊石壆，隨即「擺尾」反彈，如「打波子」般橫跨全部三條行車線，猛烈撞向左邊路壆，現場揚起大量沙塵。當時在慢線行駛的一輛田螺車幸及時收掣，才未有釀成更嚴重的連環相撞。

肇事後一度停下隨即逃去　事主公開片段緝兇

令人側目的是，涉事七人車在撞壆後曾短暫停下，正當外界以為司機會下車查看時，該車竟突然加速逃離現場。片主在社交平台發帖，希望有其他駕駛人士錄到該七人車的逃走路線或車牌號碼，直言：「希望有師兄錄到佢點離開」。

兩傷者頸膊不適送屯院　警方接手調查

警方表示，被撞私家車上的27歲姓鄧男司機及25歲姓歐女乘客，分別出現膊頭及頸部不適。兩人神志清醒，隨後由救護車送往屯門醫院治理。

目前案件已交由元朗警區交通部意外調查隊第2隊接手跟進。警方正根據片段及現場線索，追緝涉事七人車司機，暫時未有人被捕。

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