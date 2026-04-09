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深水埗男子疑吐痰被截 發難推跌食環 惡人先告狀反指職員「扮嘢」｜有片

突發
更新時間：00:02 2026-04-09 HKT
發佈時間：00:02 2026-04-09 HKT

深水埗一名中年男子周三（8日）傍晚疑因隨地吐痰，在北河街街市對開拒絕食環署人員截查。雙方僵持不下之際，男子突然發難將一名男職員猛力推倒，導致對方受傷送院。男子施襲後更一度惡人先告狀，反指對方「扮嘢」，隨後趁亂逃去，目前警方正追查疑犯下落。

事發於深水埗桂林街近北河街街市對出，周三傍晚6時許，一名中年男子懷疑隨地吐痰，被食環署兩名男女職員目睹。職員上前試圖截停，惟男子拒絕合作打算離開，其後更將一名45歲男職員推跌在地，男子之後往基隆街方向逃之夭夭。事件中倒地男職員心口、右腰及後腦疼痛，救護員到場後將他送往明愛醫院治理。

同日夜晚流傳事發一刻片段，可見當時兩名男女職員雙手前舉，試圖阻止涉案男子去路；而男子則不願就範，激動否認吐痰，但左右移動試圖離開，不果後多次用手肘試圖推開對方，女職員見狀警告「冷靜啲先！你唔好再出手郁我同事呀」。

雙方糾纏20多秒後，涉案男子突然用力，將男職員推倒在地，引來圍觀群眾嘩然。男職員倒地後肢體僵硬，而男子反而是惡人先告狀稱「佢依家扮咩嘢啫」，女職員亦即時拿出對講機向上級報告，片段就完結。

涉事男子約1.7米高，事發時身穿棕色上衣、黑色褲鞋，並攜帶一個紫色環保袋。目前案件正由深水埗刑事調查隊第6隊跟進。 

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