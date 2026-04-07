元朗試業網吧遭收陀地淋紅油 警拘3男涉刑毀刑恐

元朗合益路36號一間試業中的網吧上周六(4日)晚被人淋紅油，職員報警求助，元朗警區反三合會行動組第一隊接手調查案件後，探員昨晚（6日）及今日（7日）凌晨，分別於元朗區、天水圍區及屯門區拘捕三名本地男子，年齡介乎21至38歲，涉嫌刑事恐嚇及刑事毀壞。所有被捕人現正被扣留調查。警方經初步調查，發現網吧鋪負責人曾於3月31日遭數名男子「收陀地」刑事恐嚇，相信與案有關。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有任何資料提供，請致電3661 4650與調查人員聯絡。

近日網上流傳一條該案件的片段，可見多名戴口罩男子，於3月31日下午3時許闖入一間網吧。一名懷疑網吧職員與其接觸，這批蒙面漢見狀隨即問「你係咪老細，你老細喺唔喺度」，職員否認後蒙面漢隨即叫職員致電老闆，職員沒有就範，質問對方為何要找負責人。

其中一名蒙面漢見職員沒有合作，惱羞成怒並大聲威嚇「我叫你打電話畀你老細」，然而職員依然企硬，反叫對方「你自己打」，並指四周都有鏡頭拍攝他們的行為。最後，職員表示打999報警，一眾蒙面漢便悻悻然離開。