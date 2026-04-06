飛機豬｜海關拘德國瑞士抵港兩販毒男女 檢900萬元氯胺酮

香港海關昨日（4月5日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約22公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約900萬元，並拘捕1名男子和1名女子。

首宗案件涉及一名昨日從德國法蘭克福飛抵本港的23歲男旅客。海關人員清關時，在其行李內發現約10公斤懷疑氯胺酮，估計市值約400萬元，遂把他拘捕。第二宗案件涉及一名昨日從瑞士蘇黎世飛抵本港的21歲女旅客。海關人員清關時，在其行李內發現約12公斤懷疑氯胺酮，估計市值約500萬元，遂把她拘捕。

首宗案件仍在調查中，而第二宗案件的被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於4月8日在西九龍裁判法院提堂。

海關強調會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。