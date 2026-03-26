有片｜機場男稱追星攀出圍欄 便衣警及時捉緊防墮下 疑精神有異送院
更新時間：02:59 2026-03-26 HKT
發佈時間：02:59 2026-03-26 HKT
發佈時間：02:59 2026-03-26 HKT
機場有男子報稱為近距離目睹偶像站在危險位置，有懷疑便衣警員捉實，幸未有墮下發生意外。
網上流傳片段顯示，一名身穿藍色上衣、背着背囊的男子，攀出走火通道圍欄，站在約兩米高的位置，情況驚險。現場有兩名懷疑為便衣警員的男子，上前將男事主捉實，以防他失足墮下，旁邊亦有保安員在場協助。
從片中可見，該男子情緒激動，不時掙扎，更一度用頭撞向在場人員。
據了解，有人聲稱為拍攝來港的韓國女團BABYMONSTER而爬出圍欄，試圖獲得更理想的位置一睹偶像。
警方表示，周三（25日）傍晚約6時30分，指有人在機場客運大樓對開翻越欄杆，並危站在離地2米位置。警方調查後，將案件列作「發現精神有異人士」，姓何（18歲）男事主隨後被送往北大嶼山醫院檢查，事件中無人被捕。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT