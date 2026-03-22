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警新界北打擊交通違例 扣7非法改裝車 向170名超速司機發告票

突發
更新時間：20:34 2026-03-22 HKT
發佈時間：20:34 2026-03-22 HKT

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（3月21日和22日）加強執法打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。行動期間，人員於大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶截查約40輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。

經初步檢驗後，其中2輛私家車及5輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外10部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員亦偵測到約170輛車輛超速行駛，並將向有關司機發出告票。同時，人員就其他交通違例事項共發出約80張定額罰款通知書。

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