葵涌開5槍│立法會議員陳祖光：兇徒手持利器撲向警員 開槍做法合理

葵涌警員開槍事件，一名男子當街持刀揮舞，更一度從草叢撲向警員，警員連開5槍將其制服。立法會議員(選舉委員會)陳祖光指出，疑犯有精神問題，表現兇殘，手持利器衝向警員，認為開槍做法合理。

曾擔任警察員佐級協會主席的立法會議員陳祖光。資料圖片

曾擔任警察員佐級協會主席的立法會議員陳祖光解釋，警員開槍基於三大原則，保護自己、保護他人，以及拘捕嚴重罪行的疑犯。他表示，疑犯為精神病患者，手持利器，有兇殘性，警員開槍合理。

他說，警員開槍有一定程序，包括事先需要口頭警告，因應不同環境使用不同武器，但並非沒有彈性，可以因時制宜：「都殺到埋身，仲口頭警告，警員可以即時判斷可以使用乜嘢程度武力。」

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他又指，一旦要開槍，主要轟向身體最大部分，直至把疑犯制止為止，當疑犯已沒反抗，就不能開槍。「如果開第一槍都沒有辦法制止他，你是可以開第二槍，即是足夠的開槍次數，令到兇徒停止才是合理。」

今次已是今年第二宗警員開槍制服疑犯案件，今年1月15日，一名越南裔男子，擅自從屯門市廣場一超市小食檔取走一把牛肉刀，繼而持刀四處徘徊，嚇得途人四散走避。大批警員奉召趕至，與疑犯對峙，其間嘗試以胡椒噴劑制服他不果，反而讓其乘隙逃走，再在商場地下挾持兩名人質。

警員眼見形勢危急，連開兩槍，擊中疑犯左胸。疑兇中槍身亡。疑犯有黑幫背景有販毒等案底，患有情緒病，案發時懷疑身懷毒品。

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