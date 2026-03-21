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葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力

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更新時間：07:47 2026-03-21 HKT
發佈時間：07:47 2026-03-21 HKT

葵涌今日（21日）凌晨發生男子街頭持刀徘徊及警員開槍事件。一名43歲姓鍾男子手持利刀在青山公路一帶徘徊，更走入油站範圍。警方到場後展開追截，雙方對峙期間，警員連開5槍將其制服。鍾男大腿及左胸中槍倒地，陷入昏迷，隨即被送往瑪嘉烈醫院搶救。

今早7時30分，新界南總區刑事總部高級警司姚永勤向記者講述案情時表示，今日凌晨約零時17分，警方接獲市民報案，指一名男子衣著和行為怪異，在荃灣地鐵站一帶徘徊，手持利刀及鐵枝，在上址徘徊。警方接報馬上派員到場，惟未有發現。

至凌晨零時44分左右，警方接到另一市民報案，指見到同一男子在葵涌昌榮道附近出現，警員前往再次撲空。至凌晨1時，警方接獲多名駕駛人士報案，指該男子在青山公路現身，手持一把20吋長鋒利鋸齒刀和一條鋁質鐵枝，在馬路上亂闖，且持武器向途經駕駛者揮舞，新界南衝鋒隊人員遂趕往現場。而在搜索期間，這名男子突然從草叢中跳出，並衝向警員方向，情況危急。

姚永勤表示，當時警員馬上向男子發出口頭警告惟無效，遂向他面部噴出一劑胡椒噴霧，但仍然未能阻止男子衝向眾人，其間男子更大叫「斬死你」。

警員在多次警告無效後，一名衝鋒隊員開出兩槍，試圖阻嚇。但男子未有理會，繼續與警員糾纏，並試圖用手中利器作出攻擊行為，於是另一名警員再開出一槍，但同樣未能嚇退男子。

第三名警員見狀，開出兩槍，男子倒地，整個對峙過程大約數分鐘。姚永勤強調，雖然開槍距離大約2至5米，且屬凌晨時份，但現場有明亮街燈，光線足夠。男子中槍倒地，警員將其送院搶救，手術仍在進行中。警方分別在男子的右胸及右大腿發現兩個彈孔。

警方初步調查顯示，涉案男子姓鍾，有香港身份證，為地盤工人，並無案底，犯案動機仍在調查中。而從報案市民及警員的觀察，男子當時穿着類似裙的衣物，且喃喃自語，懷疑他精神有問題。警方會向有關方面索取其精神報告。此外，男子在現場遺下一個背囊，內有露營睡袋、衣物、保暖被、身份證明文件和若干現金，至於他是否露宿者，仍要調查。

姚永勤強調，向疑犯開槍是不容易的決定，警方已給予相當足夠的警告，先進行這個艱難決定，最後果斷執法，將該名有機會對警務人員甚至對廣大市民造成危險的人士制服。警員考慮到同袍及市民的安全下，決定向其開槍，將其制服，有關行動完全屬於合理武力範圍。

今早大批藍帽子在青山公路搜證及尋找彈頭彈殼，其間將一些證物放入紙箱。至早上9時半，初步搜證完成，現場解封。

重案組現場蒐證　路面遺利器血迹

事發於今日凌晨零時許，多名途人報案指一名男子在葵涌青山公路近業成街位置持刀徘徊，並徑自往附近油站方向行走，情況危急。警方接報後迅速派員到場搜索並嘗試接觸該男子。

直到凌晨1時許，警員在距離報案地點逾一公里外的青山公路中線位置截獲目標人物。現場消息指，該名年約40多歲的男子當時疑身披錫紙毯，雙手均持有武器，並在由荃灣往荔景方向的行車線上逆行，神情怪異。

在對峙期間，男子未有理會警方警告，警員隨即連開5槍制服事主。男子的大腿及胸口位置中彈，隨即倒地昏迷。救護員到場後即時為其進行急救，並送往瑪嘉烈醫院進行手術。

事發後，大批探員封鎖青山公路部分行車線，現場地下遺下懷疑涉案利器、染血的錫紙毯及一灘血迹。

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