屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人

奪刀、開槍、轟斃！屯門市廣場昨晚（15日）驚心動魄的警員開槍案，一名有黑社會背景及毒品案底的34歲越裔漢，神情木然在DONKI超市廚房奪取利刃，在鬧市街頭瘋狂揮舞，撲向一名女途人企圖施襲，千鈞一髮間，警員果斷連轟兩槍，子彈貫穿越漢身體 ，最終將其制服，送院搶救無效不治。警方在場店舖的牆壁上檢獲一顆子彈孔痕，又於死者身上發現懷疑「冰」毒及伸縮棍。

約17:00｜疑兇現身區內 殺機悄然而至

1月15日(周四)下午的屯門市廣場，如常行人如鯽，令人意想不到的是，喧鬧背後殺機暗湧。目擊者稱，34歲越裔本地男子在案發前兩小時，已現身區內的大興邨街市，其間自言自語，神情呆滯。換言之，早在大約下午5時，疑兇已在區內徘徊出沒。

19:08｜闖DONKI奪刀行兇 神情木然如入無人之境

兩小時後，這宗驚心動魄事件由一場詭異的奪刀行動揭開序幕，晚上7時08分，屯門市廣場DONKI超市內一處售賣燒番薯及關東煮的小食檔廚房，黑衫男職員正埋首清洗用具之際，身穿白衫、戴口罩的疑兇突然從後門潛行進入。

點圖速覽疑兇行動時序和過程：

從流出的監控片段可見，死者鬼祟且神情木然，完全視職員如透明，迅速奪走一把長約12吋的牛肉刀。職員驚覺工具被盜後一度追問，疑犯若無其事攜刀離去。超市於7時10分報警。

相關報道：屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則

這段期間，有人拍到疑兇手在廣場附近，當街手持利刀揮舞，口中喃喃自語，似在罵人，又像暗自傾訴，當時不少途人察覺不妥，駐足觀望，神情緊張。

19:10｜鬧市揮刀瘋狂追逐 途人與利刃擦身而過

警方更接獲多名市民報案，指該名男子正持刀在商場地下及屯匯街一帶遊蕩揮舞。現場一度陷入極大恐慌，大批市民尖叫奔逃。目擊者楊少年憶述，當時他正與女性友人踩單車經過，疑犯在他身邊舉刀揮動，刀刃距離他僅有約2至3厘米的驚險距離，「感覺把刀就在我右邊」。兩人驚見疑犯欲舉刀施襲，即全速踩車逃離現場。

相關報道：屯門開槍．有片｜疑犯詭異潛入DONKI廚房取刀 無視職員一臉木然離開

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒在記者上詳細講述期間情況，指警方晚上約7時10分接獲市民報案，一名可疑男子在屯門市廣場的商店內取走一把刀，衝鋒隊人員到場，在屯門市廣場附近的屯匯街，發現這名男子手持一把12吋長的刀向多名途人揮舞，造成恐慌，途人爭相走避，警員向男子發出口頭警告無效，然後發射一發胡椒水劑，但男子未被制服，反而逃向商場另一出口。

19:21｜挾持女途人欲施襲 衝鋒隊果斷開兩槍

在商場地下位置，疑兇從另一個出口跑出，當時大批廣場內的市民湧出奔逃，場面極度混亂。有片段顯示，兩名女子在混亂中失足倒地，疑犯突然發狂，衝向其中一名無辜女途人並將其挾持，更舉起牛肉刀準備刺向女子。警員再次向男子發出警告，但同樣無效，兩名衝鋒隊警員於是分別向男子各開一槍，男子中槍倒地被制服。從拍到當下一刻的閉路電視影片可見，疑兇挾持女途人及與警員對峙的時間，為晚上7時21分左右。

20:47｜疑兇傷重不治 身上檢獲懷疑「冰」毒

疑犯分別胸口及右肩中槍，應聲倒地，警員隨即衝前救回該名輕微擦傷的女途人，並即時為疑兇進行急救，其後將他送往屯門醫院搶救。現場遺下一把12吋長牛肉刀、大灘血漬、子彈頭及救護員留下的包紮紗布。疑犯由救護車送往屯門醫院，延至晚上8時47分證實死亡。

一顆子彈貫穿疑兇身體 再射中店舖外牆

據警方消息，醫生在疑兇體內發現一粒彈頭，開槍位置店舖外牆有一個子彈窿，現場遺下兩枚彈殼。換言之，其中一顆子彈射中男子後，貫穿了他的身體，再射中店舖的外牆。

由於案情重大，警方在深夜召開記者會講述案情，指死者為本地男子，有黑社會背景及毒品案底。警方在其斜孭袋內檢獲一包毒品及一支伸縮警棍，不排除犯案時受毒品影響。

屯門警區副指揮官黃浩翰強調，開槍決定絕對符合警方使用槍械指引，是在別無選擇下拯救了無辜市民的生命。案件目前交由新界北總區重案組跟進，將進一步調查死者的精神狀態及犯案動機。

據悉，34歲越裔男疑兇曾任職地盤工，以前與家人同住大興邨，其後遷出，已與家人斷絕聯絡多月。