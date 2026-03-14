大嶼山警打擊電動單車違法行駛 拘8男扣7車

大嶼山警區交通隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊昨日（13日）在區內舉行交通日，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法活動。行動中，人員共拘捕四名本地男子和四名外籍男子，年齡介乎23至57歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「未經准許在行人路上騎駛電單車」，以及「通緝人士」，並扣查七輛涉案的懷疑電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。

被捕人士帶署調查。



警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁十二個月。



警方會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。



警方亦會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。