警上水拘販毒男檢逾30公斤大麻花 市值700萬

突發
更新時間：10:40 2026-03-13 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-13 HKT

警方毒品調查科人員昨日（12日）於上水展開一項反毒品行動。行動中，人員拘捕一名30歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」。

警方展示檢獲的毒品。
警方展示案中毒品。
 人員經深入調查及情報分析後，在上水大頭嶺村一個村屋單位外，截停該名形跡可疑的30歲本地男子，並於他手持的一個膠袋及一個環保袋中共檢獲六包共重3.3公斤懷疑大麻花。人員其後於相信由該名男子用作毒品儲存倉的一村屋單位內檢獲共40包，共重30.1公斤懷疑大麻花。人員隨即以「販運危險藥物」罪拘捕該名男子。行動中檢獲的毒品市值共約700萬元。被捕人現正被扣留調查，他將被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於3月14日上午在沙田裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

