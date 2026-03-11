筲箕灣站驚現「M巾黨」騷擾少女 警追查拘48歲男

警方昨日（3月10日）接獲一名13歲本地少女報案，指3月3日下午在港鐵筲箕灣站內被一名男子騷擾。警員調查後鎖定男子身份，昨晚在柴灣區以涉嫌「遊蕩」拘捕該名48歲本地男子，他現正被扣留調查，案件交由東區刑事調查隊第二隊跟進。消息指，案件與早前網上流傳的「M巾黨」有關。

早前社交平台Threads傳出，有懷疑「M巾黨」在筲箕灣站外出沒。涉事怪男首先靠近目標搭訕，陰聲細氣地講：「妹妹啊，我個女來咗月經啊……」當有好心女學生準備借出衛生巾時，怪男便出手扯袋企圖拉走對方，事件流傳後引起網民討論。

相關報道：「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮

案件交由東區刑事調查隊第二隊跟進。資料圖片