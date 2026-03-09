Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇竊｜居民收銀行授權短訊 疑遺家中信用卡被盜 警方入屋尋獲

突發
更新時間：13:23 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:23 2026-03-09 HKT

大埔宏福苑宏泰閣早前有單位失竊約值9萬元的首飾，3名負責加固工程的男工人涉嫌盜竊被捕，至前日（7日）再有一名宏盛閣的居民報案，報稱她於今年1月5日收到銀行短訊通知，查問她是否授權同意支付一筆網上購物交易，懷疑其遺在單位內的信用卡被盜去。警方經入屋調查後尋獲該張信用卡，證實信用卡並未被人盜去，大埔警區刑事部正跟進相關可疑交易。

相關新聞：宏福苑遇竊｜警方設警崗加強保安 工人上樓要登記 工友指安排可接受

據了解，涉事的該名宏盛閣居民，是前往大埔警署報案。她報稱於今年1月5日晚上9時許接獲銀行安全警示短訊，通知她是否授權同意支付一筆網上購物交易。女事主的相關信用卡放於錢包內，火災後銀包和信用卡都留在單位內。她懷疑信用卡被人偷去，隨即停用該信用卡，幸未有造成金錢損失。

相關新聞：宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物

警方於3月7日接獲該宗報案，隨即作出調查，派員到達事主的單位，結果在單位內尋獲該張信用卡，證實該信用卡並未被偷去。大埔警區刑事部正跟進相關的可疑交易，並與相關銀行作出查詢，調查有關懷疑信用卡被用作未授權交易的事件。

相關新聞：宏福苑遇竊｜明日恢復鞏固工程 周一鳴：工人上樓前須放低財物 離開時要搜身

