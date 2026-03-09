宏福苑遇竊｜警方設警崗加強保安 工人上樓要登記 工友指安排可接受

大埔宏福苑災後爆出盜竊案，三名加固工程的男工於宏泰閣單位工作期間，盜竊災民7件約值9萬元的首飾被警方拘捕。警務處處長周一鳴表示，今日(9日)起加強4項保安措施。《星島頭條網》今早到宏福苑了解，見現場已加設警崗，工人要先登記才可上樓。有宏福苑居民坦言擔心寓所的財物被偷，冀當局盡快安排上樓檢視單位。

有到宏福苑開工的工友表示，自己不用上樓工作，但他同樣需要向警方登記，「登記身份證、問你做邊行呀、入去工作係做咩咁」。他直言相關安排可以接受，「都係要咁做㗎喇」、「唔麻煩」。

70多歲宏泰閣居民張先生表示，災民痛失家園已很慘，如再被人偷竊，更雪上加霜。他認為工人只能帶工具、食物、飲料或藥物上樓就可以，最好不要有現金隨身。住宏泰閣的他，希望警方可安排居民早些上樓點算財物。

警務處處長周一鳴表示，警方今日起加強4項保安措施，包括加強人手在附近一帶加強管控，工人上樓前會需放低個人財物，包括首飾、手錶及現金放置在儲物櫃，不准帶多於500元現金上樓。入屋前，警方會先記錄單位有無明顯財物並作紀錄，鞏固工程進行期間，警方亦會在單位內駐守。警方在工人離開時會進行搜身，並以金屬探測器協助，確保他們不會帶走任何物件。