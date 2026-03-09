Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇竊｜警方設警崗加強保安 工人上樓要登記 工友指安排可接受

突發
更新時間：12:32 2026-03-09 HKT
發佈時間：12:32 2026-03-09 HKT

大埔宏福苑災後爆出盜竊案，三名加固工程的男工於宏泰閣單位工作期間，盜竊災民7件約值9萬元的首飾被警方拘捕。警務處處長周一鳴表示，今日(9日)起加強4項保安措施。《星島頭條網》今早到宏福苑了解，見現場已加設警崗，工人要先登記才可上樓。有宏福苑居民坦言擔心寓所的財物被偷，冀當局盡快安排上樓檢視單位。

相關新聞： 宏福苑遇竊｜明日恢復鞏固工程 周一鳴：工人上樓前須放低財物 離開時要搜身

 

相關新聞： 宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物

有到宏福苑開工的工友表示，自己不用上樓工作，但他同樣需要向警方登記，「登記身份證、問你做邊行呀、入去工作係做咩咁」。他直言相關安排可以接受，「都係要咁做㗎喇」、「唔麻煩」。

70多歲宏泰閣居民張先生表示，災民痛失家園已很慘，如再被人偷竊，更雪上加霜。他認為工人只能帶工具、食物、飲料或藥物上樓就可以，最好不要有現金隨身。住宏泰閣的他，希望警方可安排居民早些上樓點算財物。

警務處處長周一鳴表示，警方今日起加強4項保安措施，包括加強人手在附近一帶加強管控，工人上樓前會需放低個人財物，包括首飾、手錶及現金放置在儲物櫃，不准帶多於500元現金上樓。入屋前，警方會先記錄單位有無明顯財物並作紀錄，鞏固工程進行期間，警方亦會在單位內駐守。警方在工人離開時會進行搜身，並以金屬探測器協助，確保他們不會帶走任何物件。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT