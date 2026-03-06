Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物

突發
更新時間：20:55 2026-03-06 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-06 HKT

大埔宏福苑內3名負責加固工程的男工（32至38歲），涉嫌於宏泰閣單位盜竊，昨日（3月5日）下午被警方拘捕。警方在工人身上，當場起出約值9萬元的首飾，懷疑為贓物。

其後，警方到被捕工人曾工作的單位調查。網上有片段所見，昨晚宏福苑內部傳出閃爍燈光。目前大埔警區重案組正跟進案件。警方於今晚（3月6日）9時見記者交代案情。

宏福苑五級火造成168人罹難，當中包括1名殉職消防員。起火大廈當中，以宏泰閣死難最嚴重（約80人），其次為最先起火的宏昌閣（約70人）。

其後，警方到被捕工人曾工作的單位調查，昨晚宏福苑內部傳出閃爍燈光。Threads：ms.mori_v
