宏福苑遇竊｜政府：高度關注事件 責成加強措施防範
更新時間：00:27 2026-03-07 HKT
大埔宏福苑內3名負責加固工程的男工，涉嫌於宏泰閣單位盜竊約值9萬元首飾，周四（3月5日）被警方拘捕。政府接受《星島頭條》查詢表示，高度關注事件，政務司副司長已要求保安局聯同警方覆檢現行所有授權人士進出宏福苑的流程，引入加強措施，防止同類事故發生，保障居民的財產。
政府表示，現時所有進入宏福苑的工人須向警方登記資料和出示身份證，並交代工作性質、工作樓層等，亦要在警務人員陪同下才能進出大廈；工人離開大廈時，警方亦會搜查其是否有可疑物品。
政府跨局跨部門正積極推進讓宏福苑居民返回單位查看及執拾的行動，今個月內會作出公布。
一班自稱宏福苑居民周五（6日）發聯名公開信，對今次事件感震驚及憤懣，要求交代監管責任誰屬，加強保安。
