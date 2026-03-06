Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇竊｜警方斥行為卑劣 暫未發現其他疑犯 強調有警員陪同工人上樓

突發
更新時間：21:34 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:34 2026-03-06 HKT

大埔宏福苑災後加固工程期間，有3名男工盜竊單位財物被拘捕。警方今日（3月6日）晚上見記者交代案情。警方斥疑犯行為卑劣，予以嚴厲譴責；又強調工人上樓時警員會陪同，離開時亦要接受搜查。目前暫時未有發現其他工人涉案。

大埔警區助理指揮官 (刑事) 警司鍾志強表示，現時宏福苑正進行一系列工程，包括拆棚及加固工程。昨日（3月5日）下午1時許，警員在宏泰閣發現3名男工人（32歲至38歲），在單位加固工程期間形跡可疑，調查後在他們身上搜出一批首飾，相信是從單位偷取，因而隨即拘捕並扣查3人涉嫌盜竊。

相關報道：宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物

大埔警區助理指揮官 (刑事) 警司鍾志強交代案情。
警方經聯絡戶主，確認這批首飾是其個人物品。警方其後亦巡查3名工人曾工作的單位，未有進一步發現。警方稱，宏福苑大火令不少居民痛失家園，甚至失去摯親，直斥疑犯行為卑劣，予以嚴厲譴責。

據悉涉案工人僅開工約一星期，被盜物品包括金飾鑽飾等，主要位於單位睡房；而昨晚宏福苑內的燈光，則源自蒐證警員。

警方又補充工人進出宏福苑程序，稱工人進入時要登記資料及出示身分證，交代工作性質及樓層，隨後警務人員會陪同他們進出大廈；而工人離開時，也要接受搜查，了解是否有可疑物品。目前暫時未有發現其他工人涉案。

