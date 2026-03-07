Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇竊｜政府：高度關注事件 將加強措施防範 

突發
更新時間：00:27 2026-03-07 HKT
發佈時間：00:27 2026-03-07 HKT

大埔宏福苑內3名負責加固工程的男工，涉嫌於宏泰閣單位盜竊約值9萬元首飾，周四（3月5日）被警方拘捕。政府接受《星島頭條》查詢表示，高度關注事件，政務司副司長已要求保安局聯同警方覆檢現行所有授權人士進出宏福苑的流程，引入加強措施，防止同類事故發生，保障居民的財產。

相關新聞：宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物

政府表示，現時所有進入宏福苑的工人須向警方登記資料和出示身份證，並交代工作性質、工作樓層等，亦要在警務人員陪同下才能進出大廈；工人離開大廈時，警方亦會搜查其是否有可疑物品。

警方昨晚曾到被捕人曾工作的單位搜查，昨晚宏福苑內部傳出閃爍燈光。Threads：ms.mori_v
警方昨晚曾到被捕人曾工作的單位搜查，昨晚宏福苑內部傳出閃爍燈光。Threads：ms.mori_v

政府跨局跨部門正積極推進讓宏福苑居民返回單位查看及執拾的行動，今個月內會作出公布。

相關新聞：宏福苑遇竊｜警方斥行為卑劣 暫未發現其他疑犯 強調有警員陪同工人上樓

一班自稱宏福苑居民周五（6日）發聯名公開信，對今次事件感震驚及憤懣，要求交代監管責任誰屬，加強保安。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
10小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
4小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
13小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
3小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
5小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
4小時前
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
6小時前