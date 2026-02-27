大圍酒樓遭賊撬後門掠走80萬 東主批房署未理會維修 房署承諾審視商場保安

大圍美田邨商場二樓一間酒樓，周一（23日）清晨6時34分，職員返回時發現酒樓會計房內一個夾萬被撬開倒在地上，一片凌亂，懷疑遭爆竊報警求助。負責人經點算後損失周末兩日營業額約80萬現鈔，大嘆「損失慘重」。負責人指其酒樓通往商場的消防門毀爛，兩個月來多次要求房署維修，惟一直未予理會，懷疑因此令賊人有機可乘。

《星島頭條網》當日就事件向房屋署查詢，直至昨晚（26日）回覆本網，發言人指房署十分關注2月23日於香港房屋委員會轄下美田商場一間酒樓內發生的爆竊案，會全面配合警方調查，並主動檢視和加強商場的保安措施，防止罪案發生。

2月23日早上約6時35分，美田邨物業服務辦事處（辦事處）接獲酒樓負責人通知，指其店舖遭到爆竊，並已自行報警求助。辦事處職員隨即到場了解情況，並協助圍封現場和控制人流，以便警方進行調查。現場解封後，辦事處隨即到店舖的後門視察，發現後門的門鎖因爆竊受損，遂主動派保安員24小時駐守涉事後門，直至2月24日中午完成更換門鎖。

根據巡查紀錄，保安員於事發當日凌晨2時至早上6時之間曾三度巡查商場範圍，包括有關店舖後門外的通道，發現後門關上，沒有出現其他異常情況。

此外，根據紀錄，涉事酒樓負責人曾於2月13日，即農曆新年前，向辦事處反映酒樓後門其中一邊的防煙門未能緊貼門框，以及酒樓正門的捲閘偶爾未能完全下降至地面。辦事處職員於同日下午到場檢查，確認涉事後門的整體運作正常，門鎖亦能有效鎖上，只需調校門鉸；正門捲閘亦可運作，只是在下降時會偶爾發出些微雜音。

基於當時兩項設施仍可安全使用，酒樓負責人經與辦事處商討後同意安排承辦商於農曆新年假期後修繕有關設施。酒樓後門已在事件發生後完成維修；而正門捲閘亦已安排於2月28日維修。除了2月13日接到酒樓負責人反映上述情況外，辦事處於爆竊案前的六個月內均沒有接獲酒樓負責人反映門、門鎖或捲閘的損壞報告。

事件發生後，辦事處主動審視商場的保安情況，並會向警方諮詢改善建議，研究於後門加裝開門警報，檢視閉路電視系統的整體佈局，以及在適當的位置加裝閉路電視鏡頭，以進一步提升保安效能。辦事處亦會持續提醒所有商戶做好店舖防盜、妥善保管現金和財物，以及於店內裝設適當的防盜設備等。

案發當日酒樓老闆林先生受訪時稱，「咁多間分店收返嚟嘅現金，同自己放喺夾萬做後備嘅現金，夾埋都有80萬。我自己疏忽咗，習慣將錢放喺度，令賊人有機可乘。」不過，他指由酒樓通往商場的消防門柄爛了一段時間，「冇得上鎖，我哋惟有用索帶綁住，自行加個Ｕ型鎖。」他指向房署投訴個多兩個月，要求當局維修，惟一直未有行動。「我係有個人疏忽，但外圍因素房署都有責任。」