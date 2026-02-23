大圍酒樓遭爆竊撬毀夾萬掠走兩日營業額80萬現鈔 負責人大嘆損失慘重

大圍美田邨商場二樓一間酒樓，今（22日）清晨6時34分，職員返回時發現酒樓會計房內一個夾萬被撬開倒在地上，一片凌亂，懷疑遭爆竊報警求助。負責人經點算後損失周末兩日營業額約80萬現鈔，大嘆「損失慘重」。負責人指其酒樓通往商場的消防門毀爛，兩個月來多次要求房署維修，惟一直未予理會，懷疑因此令賊人有機可乘。

酒樓為集團經營，全港有7間分店。肇事酒樓在上址開業16年。警方經調查後，懷疑賊人撬開酒樓通往商場的後門，潛入酒樓會計部房間，再撬開夾萬掠走現鈔。夾萬被翻倒棄在地上，經點算後，7間分店周六及周日兩日的營業額約80萬元全部被掠走，只剩下硬幣，狡賊更將cctv硬碟破壞及掠走。

負責人林小姐指今晨收到職員來電，指寫字樓亂七八糟，夾萬被棄地上，「啲賊好精，cctv總機搬走咗，有晒計劃，好犀利，唔係一般嘅賊，夾萬都爆到爛晒，鎖都冇用。」她指不只夾萬被爆開，載錢的四個錢箱都逐個打開掠走，「禮拜六、日去唔到銀行，咁多間分店嘅營業額成80萬冇晒。」她說前年酒樓曾被爆竊，當時賊人被捕。「希望商場閉路電視影到啲賊，因為佢哋拎住啲錢箱走。」

而酒樓老闆林先生則說，「咁多間分店收返嚟嘅現金，同自己放喺夾萬做後備嘅現金，夾埋都有80萬。我自己疏忽咗，習慣將錢放喺度，令賊人有機可乘。」他指由酒樓通往商場的消防門柄爛了一段時間，「冇得上鎖，我哋惟有用索帶綁住，自行加個Ｕ型鎖。」他指向房署投訴個多兩個月，要求當局維修，惟迄今未有行動。「我係有個人疏忽，但外圍因素房署都有責任。」