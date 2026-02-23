Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大圍酒樓遭爆竊撬毀夾萬掠走兩日營業額80萬現鈔 負責人大嘆損失慘重

突發
更新時間：10:27 2026-02-23 HKT
發佈時間：10:27 2026-02-23 HKT

大圍美田邨商場二樓一間酒樓，今（22日）清晨6時34分，職員返回時發現酒樓會計房內一個夾萬被撬開倒在地上，一片凌亂，懷疑遭爆竊報警求助。負責人經點算後損失周末兩日營業額約80萬現鈔，大嘆「損失慘重」。負責人指其酒樓通往商場的消防門毀爛，兩個月來多次要求房署維修，惟一直未予理會，懷疑因此令賊人有機可乘。

酒樓為集團經營，全港有7間分店。肇事酒樓在上址開業16年。警方經調查後，懷疑賊人撬開酒樓通往商場的後門，潛入酒樓會計部房間，再撬開夾萬掠走現鈔。夾萬被翻倒棄在地上，經點算後，7間分店周六及周日兩日的營業額約80萬元全部被掠走，只剩下硬幣，狡賊更將cctv硬碟破壞及掠走。

負責人林小姐指今晨收到職員來電，指寫字樓亂七八糟，夾萬被棄地上，「啲賊好精，cctv總機搬走咗，有晒計劃，好犀利，唔係一般嘅賊，夾萬都爆到爛晒，鎖都冇用。」她指不只夾萬被爆開，載錢的四個錢箱都逐個打開掠走，「禮拜六、日去唔到銀行，咁多間分店嘅營業額成80萬冇晒。」她說前年酒樓曾被爆竊，當時賊人被捕。「希望商場閉路電視影到啲賊，因為佢哋拎住啲錢箱走。」

而酒樓老闆林先生則說，「咁多間分店收返嚟嘅現金，同自己放喺夾萬做後備嘅現金，夾埋都有80萬。我自己疏忽咗，習慣將錢放喺度，令賊人有機可乘。」他指由酒樓通往商場的消防門柄爛了一段時間，「冇得上鎖，我哋惟有用索帶綁住，自行加個Ｕ型鎖。」他指向房署投訴個多兩個月，要求當局維修，惟迄今未有行動。「我係有個人疏忽，但外圍因素房署都有責任。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
20小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
18小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
3小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
22小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
3小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
4小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
15小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
5小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT