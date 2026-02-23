輔警系列｜熱愛推理修讀犯罪學 大學生投身輔警將理論付諸實踐

警隊自2003年起推出「輔警大學生計劃」，為有志加入輔警隊的大學生提供實踐機會，多年來培養了一批又一批充滿熱誠的青年貢獻社會，其中輔警新生代馮思晴於2023年暑假透過該計劃投考輔警，至今在荃灣警區服務超過2年。主修犯罪學的Celia希望將理論帶到實踐，於最前線服務市民，她去年更憑藉優秀表現獲得警區最佳輔警警員的殊榮。

記者 麥鍵瀧

大學主修犯罪學的馮思晴Celia從小熱愛推理、尋根究底，當得悉「輔警大學生計劃」進行招募，認為警務工作與自身修讀學科的內容高度契合，因而對加入輔警隊產生興趣，便與同學一同透過該計劃投考，在為期3個月的訓練課程中接受槍械、步操和體能訓練，並且習修警務工作程序和法例知識、遇抗控制技巧等，為日後執行警務工作做好準備。

「『輔警大學生計劃』的訓練內容與一般輔警相同，分別在於訓練濃縮至暑假進行，每天從早到晚進行密集訓練，回家後經常累到倒頭就睡，日曬雨淋亦是常事。」Celia坦言，儘管過程辛苦，卻是難得機會，而且獲益良多。

Celia 透過「輔警大學生計劃」加入輔警隊，主修犯罪學的她希望將理論帶到實踐，於最前線為市民排憂解困。

經常於前線工作中協助有需要的市民，每當成功為市民排憂解難，看見他們臉上洋溢的笑容，Celia倍感滿足。

Celia去年被荃灣區撲滅罪行委員會及荃灣警區評選為最佳輔警警員。

Celia續稱，同期的學員來自各大專院校，即使素未謀面，大家都會通力合作克服每個難關，其中印象最深刻是一次野外定向訓練，當時眾人互相協調，合力將一根巨大的木頭運送到距離數公里外的位置，「輔警隊並非展現個人主義的地方，而是一個團體，講求合作，這份團隊精神成為了日後工作的信念。」

2023年8月完成訓練後，Celia被派駐荃灣警區服務至今。她指出，輔警工作內容相當多元，除了執行人群管制和日常巡邏工作外，亦會協助行政工作，甚至參與便裝執勤任務，以及帶領幼稚園學生和小學生參觀警署，從中深深體會到警務工作的多元性。加入輔警隊將近3年，她笑言輔警工作「每天都充滿喜悅」，因為軍裝巡邏小隊每日都在最前線協助有需要的市民，每當成功為市民排憂解難，看見他們臉上洋溢的笑容，這份滿足感難以言喻。

修讀犯罪學的Celia在執行警務工作期間，希望能夠實踐所學，充分發揮她的分析能力，但她從實際工作中領悟到，不能紙上談兵，需要一點一滴累積經驗，因為在前線面對市民時，會面對各種情況，不時要仔細觀察市民情緒，適時平息對方怒火或提供安慰，當中需要良好的溝通技巧，幸而工作多時後，這方面已有很大提升，亦令她急速成長，「因為深知拯救生命財產分秒必爭，我做事變得更有效率，這份意識讓我在工作和個人時間管理上變得更有條理。」

每當Celia遇到難題時，總會向來自不同行業、經驗豐富的同事請教。她笑言，腦海總是充滿「為甚麼」，因此被同事暱稱為「問題少女」，但他們每次都很樂意分享經驗，讓她在交流中受益匪淺。這份積極對待工作的態度，結合日常的優秀表現，令Celia在去年被荃灣區撲滅罪行委員會及荃灣警區評選為最佳輔警警員，她說獲得嘉許是對自身努力的認可，但只會視為鼓勵，不會因此自滿，「希望未來繼續增值自己，服務社會大眾。」

Celia續分享道，過往兩年的輔警工作經驗令自己的眼界擴闊不少，亦可以更加深入地認識這個社會。她從未想過自己作為一名大學生，也能有機會以警察身份去貢獻社會，直接地幫助有需要的市民，同時能自我增值，學習溝通技巧，提升自身的執行能力，以及見證到團隊合作的力量。她希望借此機會，呼籲有志於服務社會的年青人，把握機會投考輔警，同心協力，一齊守護香港這個家。