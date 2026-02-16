Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳灣口岸出境客絡繹不絕過關暢順 市民：內地過年氣氛濃厚　

突發
更新時間：12:03 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:03 2026-02-16 HKT

農曆新年長假期展開，有人留港消費，亦有不少港人選擇北上吃喝玩樂或回鄉探親，入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為前日（14日），今日農曆年廿九，《星島頭條網》記者早上到深圳灣口岸視察人潮，發現出境市民頗多， 人流不絕前往管制站，但人流暢順不用排隊，相反，入境旅客較稀疏，有旅客表示入境過關甚為暢順及快捷。

港人陳先生表示，今日去深圳與老朋友會面相聚，預計明天年初一便回港過年。「有朋友好耐冇見面，打算同佢飲茶傾偈。」他說現時香港消費有特價，人民幣兌換港幣到88元，「大陸唔係平好多。」

劉先生與家人到大鵬深圳度假村遊玩，預計去三日，「因為有三、四個家庭相聚，香港地方較細，想地方大啲，國內又有大型商場，又可以放吓煙花，細路仔開心啲。」

而黃同學則返福建與家人過年，本身在香港讀中學的他，趁春節假期回鄉探家心，待開學前一、兩日才回港。

而梁先生則早兩日到內地遊玩及探朋友，今日回港趕及過年，他在內地買來一束劍蘭花，大讚「好抵」。他形容內地過年氣氛濃厚，「佈置又多」。他說今早過關回港並不多人，「好暢順」。

入境處早前預測，2月14日至2月23日間，約有1,138萬人次經各口岸進出香港。陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前