深圳灣口岸出境客絡繹不絕過關暢順 市民：內地過年氣氛濃厚　

農曆新年長假期展開，有人留港消費，亦有不少港人選擇北上吃喝玩樂或回鄉探親，入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為前日（14日），今日農曆年廿九，《星島頭條網》記者早上到深圳灣口岸視察人潮，發現出境市民頗多， 人流不絕前往管制站，但人流暢順不用排隊，相反，入境旅客較稀疏，有旅客表示入境過關甚為暢順及快捷。

港人陳先生表示，今日去深圳與老朋友會面相聚，預計明天年初一便回港過年。「有朋友好耐冇見面，打算同佢飲茶傾偈。」他說現時香港消費有特價，人民幣兌換港幣到88元，「大陸唔係平好多。」

劉先生與家人到大鵬深圳度假村遊玩，預計去三日，「因為有三、四個家庭相聚，香港地方較細，想地方大啲，國內又有大型商場，又可以放吓煙花，細路仔開心啲。」

而黃同學則返福建與家人過年，本身在香港讀中學的他，趁春節假期回鄉探家心，待開學前一、兩日才回港。

而梁先生則早兩日到內地遊玩及探朋友，今日回港趕及過年，他在內地買來一束劍蘭花，大讚「好抵」。他形容內地過年氣氛濃厚，「佈置又多」。他說今早過關回港並不多人，「好暢順」。

入境處早前預測，2月14日至2月23日間，約有1,138萬人次經各口岸進出香港。陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。