慎防市民北上後攜蘭花及瀕危物種回港 海關與內地合作加強宣傳

農曆新年將至，不少市民或會到內地逛花市及購物。香港海關繼聯同漁農自然護理署，在香港各陸路邊境口岸向旅客派發宣傳單張後，亦與內地海關合作，於內地連接香港的陸路口岸宣傳，提醒旅客北上辦年貨時切勿攜帶蘭花及其他瀕危物種回港，以免觸犯法例。

香港海關提醒市民，蘭花是受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制的物種（包括人工培植的品種），進出口均需申請許可證。任何人若未領有所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。