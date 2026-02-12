慎防市民北上後攜蘭花及瀕危物種回港 海關與內地合作加強宣傳
更新時間：10:26 2026-02-12 HKT
發佈時間：10:26 2026-02-12 HKT
發佈時間：10:26 2026-02-12 HKT
農曆新年將至，不少市民或會到內地逛花市及購物。香港海關繼聯同漁農自然護理署，在香港各陸路邊境口岸向旅客派發宣傳單張後，亦與內地海關合作，於內地連接香港的陸路口岸宣傳，提醒旅客北上辦年貨時切勿攜帶蘭花及其他瀕危物種回港，以免觸犯法例。
香港海關提醒市民，蘭花是受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制的物種（包括人工培植的品種），進出口均需申請許可證。任何人若未領有所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
最Hit
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
2026-02-11 11:00 HKT