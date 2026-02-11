北大嶼山奪命車禍｜27歲的士男乘客頭撼大銀幕趴車頭亡 43歲司機涉危駕被捕

北大嶼山公路發生致命車禍，一輛新界的士駛至近東薈城對開時直撞箭嘴車，27歲男乘客疑無扣安全帶，拋離座位衝上車頭，撼穿擋風玻璃重創昏迷，送院後最終不治。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕43歲姓楊的士司機，他已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611344與調查人員聯絡。

今早9時49分，一名43姓楊男子駕駛一輛的士沿北大嶼山公路往香港國際機場方向行駛時，據報撞向一輛停泊上址的工程車。車上一名27歲姓周的士男乘客被拋出車外，頭部受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，於上午11時09分被證實死亡。的士司機手部受傷，而41歲男工程車司機腳部受傷，他們清醒分別被送往瑪嘉烈醫院和北大嶼山醫院治理。

