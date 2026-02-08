Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網宣年初一金鐘站放炸彈 War game男被控炸彈嚇詐罪 周一提堂

突發
更新時間：10:23 2026-02-08 HKT
發佈時間：10:23 2026-02-08 HKT

一名線上遊戲玩家在遊戲群組中，聲言會在農曆年初一於港鐵金鐘站放炸彈。中區警區重案組接手調查案件後，在前日（6日）拘捕31歲姓鍾本地男子。今日（8日）早上，警方稱該名被捕人已被暫控一項「炸彈嚇詐」罪，案件將於明日（9日）上午在東區裁判法院提堂。

中區警區刑事總督察許諾昨日在記者會講述案件表示，今年1月27日，警方接獲市民網上舉報，指在玩手機線上遊戲期間，發現一名玩家在遊戲群組中，聲稱會在農曆年初一於港鐵金鐘站放炸彈。中區警區重案組第三隊隨即接手調查案件，進行大量情報分析後，於上周五（6日）在沙田區拘捕一名31歲姓鍾本地男子，並在其住所檢獲三支仿製槍械。被捕男子仍然被扣查，鍾男無業，與家人同住穗禾路的住宅單位。

重案組偵緝督察熊斯達表示，警方接獲罪案訊息舉報後，隨即部署大量軍裝人員，包括軍裝巡邏小隊、衝鋒隊、反恐特勤隊等，到相關地鐵站及附近一帶進行大規模搜索，最後並沒發現任何可疑物品。

中區警區重案組人員，透過網上情報分析，成功鎖定該疑犯身份，昨晚在沙田區拘捕他，涉「炸彈嚇詐」，在執行搜查令搜查其住宅期間，撿獲共兩支仿製步槍、一支仿製手槍，仿製槍械的零部件，包括彈夾、槍管、槍托、氣罐及塑膠子彈等。警方亦同時檢取ｗar game用的戰術頭盔、背心、腰帶，但未有檢獲製造炸彈的危險品。

稍後警方會將檢取到的槍械，交由軍械法證科進行檢驗，以查看有關槍械是否符合相關法例規定。綜合現階段調查，警方相信該被捕男子單獨行事，並無其他同黨，他亦是一個軍事裝備及線上遊戲的狂熱者。

 

